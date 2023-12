[Veille] L'Info-INEC du 15 décembre 2023

REP

Publication de l’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

Le présent arrêté définit le cahier des charges 2024-2029 des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, au recyclage, au réemploi des déchets issus des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique.

Pour rappel, la loi du 24 avril 2023 a fusionné la filière des producteurs d’emballages ménagers avec celle des producteurs de papier, initialement séparées en deux filières REP, pour former la nouvelle REP des emballages et papiers. Une consultation publique avait été lancée entre le 3 et 24 novembre.

UNION EUROPÉENNE

Taxonomie verte européenne: l’obligation de publier des informations sur la durabilité des activités des entreprises s’élargie à 50 000 sociétés

Adoptée en juin 2020 par l’Union européenne, la Taxonomie verte européenne désigne une classification des activités économiques ayant un effet favorable sur l’environnement dans le but d’orienter les investissements sur des activités durables.

Il s’agit du deuxième texte législatif dans le cadre du plan de Finance Durable sur la transparence des informations extra-financières après la Sustainable Finance Disclosure Regulation. Elle concerne les entreprises, les États membres de l’UE et autres acteurs financiers.

La réglementation sur la taxonomie est accompagnée d’autres textes sur la transmission par les entreprises d’informations extra-financières. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entre notamment en application à partir du 1er janvier 2024. Elle vise à renforcer et harmoniser les obligations de communiquer les informations sociales et environnementales des entreprises de l’Union européenne.

Jusqu’à présent, 11 700 entreprises étaient concernées par la Non-Financial Reporting Directive. La nouvelle directive, remplaçant la NFRD, élargie à compter de janvier 2024 l’obligation de publier des informations sur la durabilité des activités d’une entreprise à 50 000 sociétés.

Le Règlement Taxonomie et la CSRD s’inscrivent par ailleurs dans l’objectif plus global de neutralité carbone en 2050, défini dans le Pacte vert européen.

ÉNERGIE

Sortie de la France du traité sur la Charte de l’énergie

Signé en 1994 par 54 pays, le traité sur la Charte de l’énergie (TCE) est un accord international visant à promouvoir la coopération dans le secteur de l’énergie. Il vise à assurer la sécurité énergétique grâce à des marchés plus ouverts et concurrentiels.

Depuis le 8 décembre 2023, La France ne fait plus officiellement partie du TCE. Deux textes ont été publiés au Journal Officiel du 9 décembre, à savoir le décret portant publication de la lettre française du 1er décembre 2022 portant retrait du traité sur la Charte de l’énergie et l’avis relatif au retrait de la France du traité de l’énergie.

Annoncé, lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil européen, le 21 octobre 2022, par Emmanuel Macron, ce retrait fait suite au rapport du Haut Conseil sur le climat.

L’organisme indépendant a conclu dans un rapport que le TCE n’est pas compatible avec le rythme de décarbonation du secteur de l’énergie et l’intensité des efforts de réduction d’émissions nécessaires pour le secteur d’ici 2030. L’option la moins risquée pour atteindre ces objectifs climatiques serait le retrait coordonné du TCE par la France et les pays de l’UE.

