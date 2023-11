Vesto | La minute du Grand Paris Circulaire

La minute du Grand Paris Circulaire décrypte les enjeux de l’économie circulaire à travers des témoignages de projets métropolitains inspirants.

Pour cette Minute, nous avons le plaisir de vous présenter Vesto.

Vesto est une start-up française créée en 2020 qui permet aux professionnels de la restauration de pratiquer une cuisine rentable et durable. Pour cela, elle a développé un marché du réemploi de matériel plus transparent, équitable et accessible.

L'objectif est de lutter contre les 30 000 tonnes de déchets CHR jetés chaque année (matériel de cuisson, réfrigéré, de lavage...).

Vesto aujourd’hui, c’est une vingtaine d’employés, un centre de reconditionnement situé à Romainville, et près de 300 restaurateurs à qui est fourni du matériel reconditionné.