La Métropole du Grand Paris et le Réseau Francilien du Réemploi (REFER) organisent une visite apprenante "Ressourcerie & Collectivités" le 26 mars après-midi à Chaville (92).

Vous représentez une commune ou un EPT métropolitain et avez un projet de ressourcerie ou recyclerie ? N'hésitez à nous contacter pour plus d'informations : grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr et contact@reemploi-Idf.org

Au programme :

Présentation et visite d'une ressourcerie

Ateliers de co-développement "Ressourcerie & Collectivités"

Échange entre pairs

Cet évènement s'adresse aux élus et agents des communes et territoires de la Métropole du Grand Paris.

Visite Chaville

26/03/2024