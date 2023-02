VOIES DE PIONNIERS avec RELYENS

Voies de Pionniers, KESACO ? Moment d'échange et d'apprentissage, Voies de Pionniers vous fait découvrir la voix d'un dirigeant étant arrivé au bout de son modèle économique. Concurrence sur le prix, questionnement du sens pour les collaborateurs, de valeurs sociales et environnementales... chaque premier vendredi du mois, venez vous nourrir de l'expérience de pionniers ayant réinterrogé leur modèle économique en s'appuyant notamment sur le référentiel de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération.

RELYENS : Acteur mutualiste de la protection sociale des collectivités territoriales et de la responsabilité médicale des établissements de santé, le Groupe a aujourd'hui la volonté de passer d'une logique d'assureur à une logique de manager des risques. Impliquant un changement de rapport avec les clients, venez découvrir comment l'offre de cet assureur historique a évolué et ce que cela implique en interne.

Vendredi 3 mars 8:45 - 10:00 par ZOOM

Cette animation co-organisée avec TERRES EFC IDF, l'ADI AQuitaine, le club NEKOE, bénéficie du soutien de la Région île-de-France ainsi que de la DRIEAT et de l'ADEME