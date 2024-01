Webinaire - VOIE DE PIONNIERS 8:45-10:00

Moment d'échange et d'apprentissage, Voies de Pionniers vous fait découvrir la voix d'un dirigeant étant arrivé au bout de son modèle économique. Concurrence sur le prix, questionnement du sens pour les collaborateurs, envie de prendre davantage en compte les enjeux sociaux et environnementaux... chaque premier vendredi du mois, venez vous nourrir de l'expérience de pionniers ayant réinterrogé leur modèle économique en s'appuyant notamment sur le référentiel de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC).

Franck Mathieu anime et développe ARCHI POSSIBLE, réseau d’entraide pour les auto-rénovateurs et auto-constructeurs du sud de l’Île-de-France. Ce sera le témoin de cet épisode.

En 2017, après plusieurs expériences de chargé de mission au sein d'associations et de collectivités, Franck a co-créé la coopérative ARCHI POSSIBLE pour soutenir et promouvoir le faire soi-même dans l’habitat, motivé par des enjeux sous-jacents : capacitation et confiance en soi, maîtrise de savoir-faire et santé mentale, alternative aux solutions formatées proposées par les grands distributeurs, ré-enchantement des zones péri-urbaines, valeur du collectif et de l’entraide…

Archi Possible propose ainsi une palette de solutions d’accompagnement des auto-rénovateurs et auto-constructeurs, grâce à une fine connaissance des besoins et spécificités de ceux-ci. Franck décrira cette proposition de valeur et témoignera d’une trajectoire qui l’amène à considérer les effets utiles de son offre de service, à développer les ressources immatérielles de l’entreprise et à coopérer avec différents acteurs en articulant notamment les questions de logement aux enjeux de bien-être et de santé. ARCHI POSSIBLE est en trajectoire EFC (Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération) et bénéficie d’un accompagnement de l’ADEME IDF.