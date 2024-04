Appel à Manifestation d’Intérêt pour soutenir le plan EduRénov

Le dispositif “EduRénov”, consacré à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, va être soutenu par un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Banque des territoires et la Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEpl). Le but est ainsi de soutenir vingt collectivités de moins de 20 000 habitants, dans la rénovation énergétique de locaux scolaires permettant des économies d’énergie d’au moins 40% par rapport à leur consommation initiale.

Cet AMI est ouvert jusqu'au 14 mai 2024, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de la compétence pour des écoles situées sur le territoire de ces communes.

Le programme EduRénov a pour objectif de valoriser, accompagner et financer 10 000 projets emblématiques et inspirants de rénovation énergétique et d'adaptation climatique des écoles, collèges et lycées d’ici à 2027.

Pour ce faire, outre une enveloppe de financement en prêts de 2 milliards d’euros, la Banque des Territoires met à disposition des collectivités territoriales des ressources et des outils pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets, anime la communauté des élus et techniciens engagés dans la rénovation du bâti scolaire, et mobilise 50 millions d’euros d’ingénierie sur 5 ans pour favoriser le passage de l’idée au projet.

Depuis son lancement en mai 2023, le programme EduRénov a accompagné presque 1500 projets de rénovation énergétique et d’adaptation climatique de bâtiments scolaires, et périscolaires, ce qui représente près de 500 000 élèves et étudiants.

Pour en savoir plus : https://www.banquedesterritoires.fr/edurenov

Pour candidater : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/edurenov-ami-mod