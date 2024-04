C'est le moment de candidater à l'AAP "EcoNum"

L'AAP "EcoNum" est ouvert pour sa deuxième vague jusqu’au 30 avril ! Cette initiative soutient le développement d’une filière numérique écoresponsable autour de l’écoconception des biens et services numériques, du réemploi et du reconditionné et enfin de modèles de production responsables.

Objectif ? Stimuler l'émergence de projets innovants qui réduiront significativement l'impact environnemental du numérique.

Comment ? En soutenant les projets les plus prometteurs dans l'un ou plusieurs des domaines suivants, essentiels à une filière numérique écoresponsable :

Écoconception des produits numériques pour une gestion durable des ressources.

Réparation, Réemploi et Reconditionnement de matériel informatique, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements.

Modèles de Production responsable pour une consommation de biens et services en adéquation avec les besoins réels.



Qui peut postuler ? Entreprises de toutes tailles, associations, acteurs de l'économie sociale et solidaire, laboratoires, collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. Ce défi concerne tous les acteurs motivés à bâtir un avenir numérique plus vert.

Ce programme s'insère dans le plan d’investissement France2030 et fait partie intégrante de la stratégie d’accélération « Numérique Responsable », répondant à une initiative gouvernementale visant à minimiser l'empreinte écologique du numérique. Rejoignez-nous dans cette aventure vers un avenir numérique plus durable !

Pour en savoir plus :

Le lien vers le webinaire de présentation de l'AAP qui aura lieu le 11 avril à 14 h : https://lnkd.in/eFzrKcnW

Consultez le cahier des charges : https://lnkd.in/ekZvCErU