Formation "Identifier les enjeux de la REP PMCB" à Epernon le 28 juin

À l’occasion de la mise en place de la REP PMCB, et afin de vous accompagner au mieux à la compréhension de cette nouvelle filière, Agyre, référent national économie circulaire au sein du CSF IPC, lance ses première sessions de formation en inter-entreprises, dédiées à la REP PMCB ! Au total ce sont une dizaine de sessions qui auront lieux tout au long de l'année, sur une demi-journée.

Prochaine session de formation proche de Paris :

Le mercredi 28 juin à Epernon (28)

Depuis le 1er mai 2023, la REP PMCB est opérationnelle sur chantier. Issue de la loi AGEC, la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) s’étend désormais aux Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB).

Celle-ci impose aux producteurs de produits, ou de matériaux du bâtiment, de financer ou d’organiser la prévention et la gestion des déchets issus de leurs produits et matériaux en fin de vie, notamment via les éco-contributions.

Qui est concerné ?

Tous les acteurs du bâtiment : MOA, MOE, entreprises, artisans, producteurs, gestionnaires de déchets…

Impacts et opportunités pour les acteurs du bâtiment

Possibilité de bénéficier d’une reprise des déchets sans frais supplémentaires.

Plus de transparence, les coûts associés à la REP PMCB (les éco-contributions) étant répercutés sur les devis.

Réponse forte aux exigences clients en matière de traçabilité et de collecte de déchets.

Développement d’un maillage territorial de points de reprise des déchets dense sur le territoire nationale.

Augmentation du taux de réemploi, de réutilisation et de recyclage.

Réduction de l’impact environnemental des chantiers.

