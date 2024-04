LemonTri - L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire #4

L'ESS s'engage pour le Grand Paris Circulaire est une galerie de portraits de structures de l'Économie Sociale et Solidaire qui œuvrent au quotidien pour une économie plus circulaire au sein de la Métropole du Grand Paris.

Découvrez les actions de LemonTri, structure de l'économie sociale et solidaire qui lutte contre l'enfouissement des déchets tout en accompagnant des personnes éloignées de l'emploi. LemonTri accompagne les entreprises dans la réduction de leurs déchets grâce à l'installation d'automates de collectes pour favoriser le tri à la source et a ainsi développé une réelle expertise dans la gestion des flux de déchets.

Comment améliorer la gestion des déchets des entreprises ? Comment développer le réemploi et pas seulement le recyclage ? Quelles expertises portées par l'écosystème des structures de l'ESS ? Augustin, président et co-fondateur de LemonTri, apporte des éléments de réponse à ces enjeux.