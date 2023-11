Matinale des achats responsables du Grand-Orly Seine Bièvre

À l'occasion du mois de l’ESS, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre organise une matinée de rencontre entre les acheteurs publics et les structures de l'ESS et TPE/PME du territoire.

L'objectif : découvrir des solutions pour une commande publique plus vertueuse

Public cible : Structures ESS, TPE/PME et Institutionnels (agents du Grand-Orly Seine Bièvre et des villes) de l'EPT

Rencontre Orly

09/11 - 09/11/2023 Inscription