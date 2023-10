Retour sur la plénière de GPC et la remise des Trophées de l’économie circulaire et solidaire

Pour la première fois, la Métropole du Grand Paris a organisé les Trophées de l’économie circulaire et solidaire pour la 7ème édition de Grand Paris Circulaire et Solidaire. L’ambition de ces Trophées est de mettre en avant les meilleures initiatives relevant de l’économie circulaire et solidaire et réalisées en coopération avec les communes et/ou les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) métropolitains.

Lors de la plénière de Grand Paris Circulaire 2023, qui a eu lieu mardi 3 octobre, les 8 lauréats des Trophées de l’Économie Circulaire et Solidaire se sont présentés un à un. La remise des Trophées de l’Économie Circulaire et Solidaire s’est tenue en présence de Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris.

Voici les 8 lauréats des Trophées de l’Économie Circulaire et Solidaire dans les 4 catégories retenues :

Trophées achats circulaires et solidaires :

Premier tandem lauréat du Trophée Achats circulaires et solidaires : "Maison des étudiants", par Saint-Maur-des-Fossés & Tricycle Office.

La ville de Saint-Maur-des-Fossés a inauguré le 10 mai 2023 la Maison des étudiants, un espace de travail et d’accompagnement dédié aux jeunes étudiants. Cet espace, d’une superficie de près de 300m2, est équipé de salles de révision et de travail, ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour les démarches d’orientation ou de recherche d’emploi. Cette Maison des étudiants a été aménagée avec du mobilier issu du réemploi ou de matériaux recyclés fournis par Tricycle Office.

Second tandem lauréat du Trophée Achats circulaires et solidaires : "Vélofcourses", par Sucy-en-Brie & Emmaüs Val de Brie.

Vélofcourses est un service de livraison à vélo avec assistance électrique gratuit à destination des Sucyciens et des commerçants locaux. Ce projet issu d’un travail collaboratif avec Emmaüs Val-de-Brie répond à trois objectifs : Développer les mobilités douces sur la ville de Sucy-en-Brie/ Favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes/ Soutenir et développer le commerce local. Ce projet lancé en décembre 2021 continue sa progression auprès des commerçants et des Sucyciens.

Trophées alimentation et biodéchets :

Premier tandem lauréat du Trophée Alimentation & biodéchets : DM Compost & Arcueil

En 2022, DM Compost a réalisé pour la ville d’Arcueil une étude de gisement biodéchets associés à des propositions de gestion et valorisation des biodéchets, avec notamment un volet dédié aux établissements scolaires élémentaires. Par la suite, il a été proposé à chacun des établissements scolaires de la ville la mise en œuvre du compostage autonome. Cela permettra de végétaliser les cours d’école, d’être utilisé pour des projets pédagogiques et pour les espaces verts municipaux.

Second tandem lauréat du Trophée Alimentation & biodéchets : Romainville & SCIC Nourrir l'Avenir

La Ville de Romainville a mis en place une cantine publique avec des repas cuisinés chaque jour sur place, avec des ingrédients bios, locaux et saison, au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le passage à une filière alimentaire de proximité et pérenne a été accompagné par la SCIC Nourrir l’Avenir qui a proposé une démarche globale et une formation complète des équipes romainvilloises. Ce projet s’accompagne de l’intégration de salariés en insertion pour renforcer l’accompagnement à table des enfants.

Trophées deuxième vie des objets :

Premier tandem lauréat du Trophées Deuxième vie des objets : Noisy-le-Grand & Les pinces à linge

L’association Les pinces à linge porte un atelier et chantier d’insertion spécialisé dans la collecte, la rénovation et le réemploi de la basket avec l’objectif de lui donner une seconde vie. Plusieurs collectes de baskets ont été réalisées dans la commune de Noisy le Grand. Cela permet de redistribuer solidairement des baskets aux familles les plus vulnérables. Des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires sont également organisés pour inciter au changement de comportement dès le plis jeune âge.

Second tandem lauréat du Trophée Deuxième vie des objets : Vitry-sur-Seine & Rejoué

Rejoué est une association qui donne une seconde vie aux jouets grâce au travail de salariés accompagnés vers l’emploi durable et l’inclusion sociale. L’objectif principal est d’encourager les professionnels de l’enfance à l’achat de jouets d’occasion, circulaires et solidaires. L’atelier de tri et de revalorisation se trouve à Vitry-sur-Seine.

Trophées bâtiment et aménagement circulaires :

Premier tandem lauréat du Trophée Bâtiment et Aménagement circulaires : Cycle Terre & Sevran

Cycle Terre produit des matériaux en terre crue à base de terre d’excavation des chantiers franciliens : BTC (briques), mortier associé, enduit, panneau de terre. Ces matériaux répondent aux enjeux bas carbone de la RE2020, en plus d’apporter des économie d’énergie. La ville de Sevran a accompagné Cycle Terre lors de la construction des locaux et appuie la démarche d’insertion portée par la structure.

Second tandem lauréat du Trophée Bâtiment et Aménagement circulaires : Envie le Labo & Ville de Paris

Porté par la Fédération Envie, Envie le Labo est un éco-lieu solidaire et associatif situé au cœur des quartiers populaires du 20ème arrondissement. Les principes de construction et d’aménagement du bâtiment s’appuient sur l’économie circulaire : en favorisant la récupération, le réemploi et la végétalisation. Ce lieu accueille un magasin de produits électroménagers reconditionnés, un atelier de réparation et des événements de sensibilisation.

Deux animations étaient également proposées lors de cette plénière :

Un « Bar à baskets » animé par Les pinces à linge afin de donner une seconde vie et de réparer les baskets usagées des participants.