[Veille] L'Info-INEC du 31 août 2023

Une plateforme de dons des déchets du bâtiment entre professionnels et particuliers

Afin de faciliter les échanges de produits issus du bâtiment, secteur le plus générateur de déchets, l’application Cycle Zéro permet aux professionnels de faire dons de produits inutilisés. Basé sur le même fonctionnement que Vinted, les démarches ont pour objectif de limiter la quantité de déchets déposés dans les décharges et de favoriser le réemploi et le recyclage. Pour l’instant, la demande de produits est encore supérieure à l’offre, et les annonces trouvent très rapidement preneurs.

Cette pratique permet également aux hestionnaires de chantier et aux particuliers de réaliser des économies.

Publication d’un nouveau décret sur les eaux usées

Dans le cadre du Plan eau, la question du traitement des eaux usées et de leur possible réutilisation est un sujet majeur. Face aux récentes périodes de sécheresse et de canicule, il apparaissait nécessaire de repenser ce système. Un décret en date du 29 août révisant les conditions d’utilisations des eaux usées établies dans le décret n°2022-336 du 10 mars 2022, est entrée en vigueur hier, afin d’optimiser les ressources en eaux. Le principal objectif sera de faciliter les usages et les conditions de réutilisation des eaux usées. Cela passe notamment par la fin de l’obligation de l’avis favorable accordé par l’ARS qui deviendra seulement consultatif. Les préfets pourront également accorder une autorisation aux entreprises sans limite de temps (5 ans jusqu’à maintenant). Le nouveau texte fixe donc les conditions pour l’utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour les usages non domestiques.

Entrée en vigueur du règlement sur les batteries et rapport sur les substances nocives

Le nouveau règlement européen sur les batteries et leur conception, qui prévoit des garanties sur leur faible empreinte carbone, leur faible besoin en matières premières et leur collecte et réutilisation en Europe, a mené à une réflexion sur les substances nocives qu’elles pourraient contenir.

L’Agence européenne des produits chimiques a notamment annoncé qu’elle œuvrerait aux côtés de la Commission européenne dans l’élaboration d’un rapport sur l’identification des substance préoccupantes pour la santé humaine contenues dans les batteries.

Projet de révision des exigences sur l’écoconception des écrans

Consultation publique ouverte jusqu’au 21 septembre 2023

La Commission européenne soumet à la consultation du public les projets de révision des dispositions relatives à l’écoconception des écrans, contenues dans le règlement 2019/2021 sur l’écoconception des dispositifs d’affichage électroniques. L’objectif principal est d’actualiser les exigences environnementales aux nouvelles inventions technologiques, toujours dans une optique de réduction des émissions de GES.

