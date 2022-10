Venez découvrir le recyclage des déchets de chantier avec la FRTP IDF et Tersen !

Dans le cadre de la semaine #Acteurs pour la planète, et sa feuille de route économie circulaire, la FRTP IDF et Tersen s'associent pour vous ouvrir les portes de l'éco-tri à l'Haÿ Les Roses. Durant 1h, venez découvrir le recyclage des déchets de chantier, chez une entreprise experte du domaine depuis plus de 30 ans ! Enfilez votre équipement et venez nous rejoindre le jeudi 20 octobre de 10h45 à 12h.

Pour vous inscrire, c'est par ici : https://forms.gle/hsoC1FnrKALbfCcP9

Attention, le nombre de places est limité à 30 personnes !

Adresse : 114 rue Gabriel Péri, L'Haÿ les Roses