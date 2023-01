VOIE DE PIONNIERS avec Jérome Mougel, dirigeant d'Odyssée Environnement

Voie de PIONNIER permet de découvrir l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération à travers la voix d'un dirigeant.

Un format instructif et interactif et surtout ultra-concret ?

Chaque premier vendredi du mois, découvrez le cheminement de pensée et d'action d'un dirigeant ayant pris une direction plus soutenable, notamment en s'appuyant sur l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération.



Odyssée Environnement est une entreprise de 80 salariés spécialisée dans le traitement de l’eau. Elle est passée de vendeur de produits à « traiteur d’eau » et vend un résultat et non plus des volumes de produits. Les gains de performance sont partagés entre client et l’entreprise.



Un témoignage d'entrepreneur inspirant qui prouve qu'il est possible de faire pivoter son modèle.



Voies de Pionniers, KESACO ? Moment d'échange et d'apprentissage, Voies de Pionniers vous fait découvrir la voix d'un dirigeant étant arrivé au bout de son modèle économique. Concurrence sur le prix, questionnement du sens pour les collaborateurs, de valeurs sociales et environnementales... venez vous nourrir de l'expérience de pionniers ayant réinterrogé leur modèle économique.

Durée : de 8h45 à 10h00 à distance

Gratuit et ouvert à tous



Voie de Pionniers est co-organisé par TERRES EFC IDF, NEKOE, ADI Aquitaine, Angers Technopole

Cet évènement bénéficie du soutien de la Région Île-deFrance