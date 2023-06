Webinaire : Re_Fashion X Fédération de la Mode Circulaire

Fonds de réparation et réemploi : comment ça marche ?



Dispositifs clés issus de la loi AGEC, précisés par la loi Climat et Résilience, les fonds réparation et réemploi/réutilisation seront lancés prochainement par Refashion pour la filière textile, chaussure et linge de maison (TLC), avec l’ouverture dès cet été de la campagne de labellisation des réparateurs.



Quelle mise en place ? Comment en bénéficier ? Quels critères ? Quels contrôles ? Pas de panique, la Fédération de la Mode Circulaire vous convie à son 9ème Webinaire Circulaire, en partenariat avec l'éco-organisme Refashion, sur le thème : « Lancement du Fonds de Réparation et Réemploi pour les entreprises du secteur textile, comment ça marche ? » !



Jeudi 15 Juin 2023, de 9h30 à 10h30

Adèle Rinck, responsable Réemploi & Réutilisation, et Elsa Chassagnette, responsable Fonds de Réparation, chez Refashion



Inscrivez-vous par ici : https://lnkd.in/ekEweEk7