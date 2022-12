Evénement régional | Ecologie industrielle et territoriale | Déploiement en Île-de-France

La DRIEAT, la Région Île-de-France, l'ADEME et la Métropole du Grand Paris vous convient à l'évènement régional francilien dédié au déploiement de l'écologie industrielle et territoriale (EIT), qui aura lieu : Le matin du vendredi 27 janvier 2023

à la tour CB21, à la Défense. L'EIT est une approche territoriale de l'économie circulaire. Elle s'incarne par des démarches de coopération entre les acteurs économiques et industriels du territoire (entreprises, collectivités, associations, etc.) qui visent à réduire les impacts environnementaux tout en améliorant la compétitivité économique et l'attractivité, via des actions concrètes et partagées telles que des mutualisations, du partage et des échanges de flux. Porteurs de projets, collectivités, institutions, entreprises, cet évènement ouvert à tous les acteurs a pour objectif de créer un véritable réseau régional de l'écologie industrielle et territoriale afin de développer et de faire émerger de nouvelles démarches. Vous pourrez notamment échanger sur : L'état des lieux de l'EIT en Île-de-France

Les dynamiques à venir

> Constitution d'un réseau régional, Appel à Manifestation d'Intérêts régional sur l'EIT, etc.

Les dynamiques régionales et nationales

> Retours d'expériences de territoires matures sur le sujet, notamment avec les lauréats de la première session de l'Appel à Manifestation d'Intérêts régional sur l'EIT Un évènement co-organisé par ORÉE et Inddigo.