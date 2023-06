General Metal Edition lance SINFINA la 1ère plateforme de réemploi en métallerie

Objectifs : lutter contre le gaspillage, développer l’économie circulaire, créer un réflexe réemploi et contribuer à diminuer les 14 millions de tonnes d’émissions carbones issues de la production d’acier en France*

L’entreprise française General Metal Edition annonce le lancement officiel de la plateforme digitale SINFINA dédiée au réemploi des ouvrages métalliques. Un nouvel outil créé par des professionnels du métal à destination de tous les acteurs de la filière BTP qui veulent privilégier des solutions de réemploi dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments.

« Pour réemployer le métal, il est nécessaire de procéder à un démantèlement précis et correct des structures existantes. Et même une fois démonté, l’acier est difficilement réutilisable sans modifications. Le premier confinement a été très propice à une réflexion sur le sens de notre métier. Cette réflexion a été renforcée par des chantiers prônant le réemploi. Nous avons ainsi eu l’opportunité de réaliser de beaux projets comme La ferme du Rail, la Maison des Canaux ou la Fourrière de Poissy. Il y a une réelle prise de conscience dans ce secteur, aussi bien du côté des architectes que des artisans, du besoin de réemploi », a déclaré Julien Jussaume, président de General Metal Edition – SINFINA.

« Avec General Metal Edition et plus particulièrement aujourd’hui avec SINFINA, nous sommes très enthousiastes d’être les précurseurs dans le réemploi de l'acier, au sein de l'écosystème de l'économie circulaire et dans le milieu plus traditionnel du BTP. Notre nouvelle plateforme SINFINA est clairement la première offre complète et structurée permettant de maitriser toutes les étapes du cycle de nouvelle vie du métal. Notre volonté est de faire passer le réemploi et l’économie circulaire à une échelle industrielle tout en garantissant le respect des réglementations en vigueur (loi AGEC et RE 2020) », a commenté Michel Monti, Associé chez General Metal Edition – SINFINA.

Le réemploi : un enjeu majeur dans les métiers de la métallerie et de la construction

Il est aujourd’hui impératif de réduire l’impact carbone dans le BTP. Mais trouver des éléments issus de chantiers de démolition est d’une grande complexité et aucune solution ne proposait encore un service global. La plateforme Sinfina, créée par l’entreprise de métallerie et construction métallique Général Métal Édition basée à Gonesse (95), répond à toutes les attentes et problématiques.

Une plateforme d’experts pour des éléments de 15 à 20 % moins chers

La plateforme SINFINA présente différentes catégories d’ouvrages sélectionnés et expertisés par des professionnels de la métallerie : Escaliers, profilés du commerce (poutres), mains courantes, garde-corps, mobilier, outillage, équipement et autres produits divers.

La grande majorité des produits a été récupérée et déposée par les équipes de SINFINA sur des chantiers de déconstruction et ont été sélectionnés avec soin. En fonction de leurs besoins, idées ou projets, les professionnels peuvent consulter tous les produits qui répondent à deux critères principaux : la qualité (provenance, état général) et le taux de « réemployabilité ».

À chaque ouvrage est associée une fiche produit précise et, pour les produits les plus complexes, il est prévu à très court terme de fournir un plan exact de ceux-ci en format .dwg, permettant d’être inséré dans un projet en cours de conception. Si un ouvrage correspond au besoin d’un professionnel, il peut le réserver ou l’acheter directement en ligne sur le site.

Les 5 objectifs majeurs de SINFINA

D’ici 2025, SINFINA a pour objectif d’asseoir durablement l'activité de réemploi en l'amenant à une échelle industrielle tout en rendant cette pratique rentable et pérenne :

Lutter contre le gaspillage tout en répondant à la demande croissante en besoins d’ouvrages métalliques en réemploi.

Fluidifier le circuit entre l’offre (les gisements métalliques issus de chantiers de déconstruction) et la demande (les projets de construction ou de réhabilitation utilisant du réemploi).

Contribuer à renforcer le réflexe « réemploi » dans une démarche plus globale d’économie circulaire.

Contribuer à la facilitation et la massification de la pratique du réemploi, seule voie vers l’installation durable d’une pratique vertueuse de « BTP circulaire ».

Diminuer drastiquement les émissions carbones issues de la production d’acier : 1 tonne d'acier non refondue c’est une tonne de CO2 en moins. En 2021, la production d'acier brut en France était de presque 14 millions de tonnes en 2021*.

« D’ici 5 ans, notre ambition est de créer une "usine" du réemploi de l'acier. Autrement dit, de produire des éléments métalliques en conditionnant et en nettoyant les matériaux d'occasion puis de les proposer sur le marché en structurant tout la chaine de vente. Ainsi, SINFINA pourra répondre à toutes les demandes et surtout de personnaliser les besoins des professionnels en privilégiant le circuit du réemploi », a conclu Michel Monti, Associé chez General Metal Edition.

À propos de SINFINA

La plateforme SINFINA bénéficie des 20 années d’expérience de General Metal Edition (www.generalmetaledition.fr), entreprise artisanale de charpenterie métallique créée par Julien Jussaume : expertise, déconstruction soignée, fabrication en atelier, pose, stockage et place de marché digitale.

Dès son lancement, SINFINA est membre du syndicat professionnel du réemploi dans la construction (SPREC) ainsi que de l’association Construire au Futur Habiter le Futur (CFHF), émanation de la région IDF qui œuvre dans la transformation du territoire. De plus, SINFINA est également membre des Innovateurs de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et de Fab City Grand Paris (Fab Lab, ville productive, etc.).

