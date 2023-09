[Veille] L'Info-INEC du 18 août 2023

Numérique

Développement d’un outil d’évaluation environnementale du numérique

Encore en phase de test au sein du Ministère de l’Education, l’outil NumEcoEval, permettra aux collectivités et aux administrations de mesurer l’empreinte environnementale du numérique, dans le cadre de la loi REEN, visant à réduire l’impact environnemental du numérique. Sera donc évalué l’ensemble des équipements physiques, des machines virtuelles et des applications gérés par une organisation.

L’outil permettra également de suivre l’évolution des impacts dans le temps, et de réaliser des simulations pour évaluer l’impact d’une décision.

Eau

Première expérimentation de réutilisation des eaux usées en France

Alors que les projections annoncent que la France fera face, dans 20 ans, au même climat que l’Espagne, les nouvelles réglementations autour de l’eau sont attendues. En effet, seulement 1% des eaux usées sont réutilisées. Le législateur réfléchit à des moyens d’augmenter ce pourcentage.

A Bergerac, les eaux usées, qui ont tout de même subit un traitement plus particulier, ont été utilisées pour le nettoyage des rues de la ville. Les eaux usées pourront donc servir, en plus de l’irrigation agricole et de l’arrosage des espaces verts, à l’entretient de l’espace public.

Il faudra cependant veiller à ne pas “trop” réutiliser les eaux usées, afin de continuer à restituer suffisamment d’eau aux milieux naturels pendant les périodes de sécheresse.

Europe

Nouveau règlement sur les normes européennes de rapport sur le développement durable

La Commission européenne a adopté le règlement venant compléter la directive sur la responsabilité 2013/34/UE. Ce règlement précise les principes de reporting des indicateurs de développement durable des entreprises. Un calendrier des entreprises concernées a également été précisé. Ces dernières devront communiquer des informations sur les impacts, les risques et les opportunités à court, moyen et long terme relatifs aux impacts sociaux et environnementaux.

Seront notamment attendus des informations sur le modèle de l’entreprise, ses objectifs de durabilité, sa politique d’entreprise, les principaux impacts négatifs liés aux chaînes de valeur, …

Le nouveau règlement décrit les nouvelles normes européennes en trois catégories d’informations : les normes transversales, les normes thématiques et les normes de l’industrie.

